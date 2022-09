ಶೇ. 56 ಮಂದಿಗೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಕಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?

Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 05: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವಾಣಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಕರೆ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಸಂವಹನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 56 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ತಾವು ತೀವ್ರ ಕರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಕರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಸೋಮವಾರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಿದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 339 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ಈ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಬಿತ್ತಾ?

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 82 ರಷ್ಟು ಜನರು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 56 ರಷ್ಟು ನಾಗರಿಕರು ತಾವು ತೀವ್ರ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಕರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ 37 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ 20-50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಡಿತ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 8,364 ಉತ್ತರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಒಟ್ಟು 91 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 56 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಕರೆ ಕಡಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 31,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ರೇಣಿ 1 ರಿಂದ 42 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೇಣಿ 2 ರಿಂದ ಶೇ. 31 ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ 3, 4 ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಶೇ. 27ರಷ್ಟು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಧ್ವನಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 45 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು "ಕಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್" ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 42 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು "ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು" ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 78 ರಷ್ಟು ನಾಗರಿಕರು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 82 ಪ್ರತಿಶತ ನಾಗರಿಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

A survey in India found that more than half of the telephone users face communication problems when the call is cut off while they are talking on the phone.