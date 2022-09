ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ, ಕಾರಣವೇನು?

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 12: ಕಾಕಿನಾಡ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಂತಹ ಪೂರ್ವ ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸದೆ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವು ನುಚ್ಚಕ್ಕಿಯ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ 20% ಸುಂಕವನ್ನು ಗುರುವಾರ ವಿಧಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಒಪ್ಪಿದ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ 20% ರಫ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ರಫ್ತುದಾರರು ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತ: ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

ಭಾರತವು ನುಚ್ಚಕ್ಕಿಯ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 20% ಸುಂಕವನ್ನು ಗುರುವಾರ ವಿಧಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧಾನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕಿಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

20% ಸುಂಕವು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಖರೀದಿದಾರರು ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತುದಾರರ ಸಂಘದ (ಎಐಆರ್‌ಇಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಕಿನಾಡ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಂತಹ ಪೂರ್ವ ಬಂದರುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ದಿನದವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪತ್ರಗಳು (LC) ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸತ್ಯಂ ಬಾಲಾಜಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಿಮಾಂಶು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

India ships about two million tonnes of rice every month from eastern ports like Kakinada and Visakhapatnam. But now the rice has been stopped.