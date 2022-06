Breaking: ಒಡಿಶಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ!

Bhubaneswar

oi-Punith BU

ಭುವನೇಶ್ವರ, ಜೂ. 4: ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜು ಜನತಾ ದಳವು ತನ್ನ ಐದನೇ ಅವಧಿಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು 29 ಮೇ 2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ 2024 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಯಾಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ 20 ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಒಡಿಶಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.45ಕ್ಕೆ ರಾಜಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅಮತ್ ಮತ್ತು ಲತಿಕಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

All ministers of state have submitted their resignations before the much-anticipated cabinet reshuffle, with the ruling Biju Janata Dal completing three years of its fifth term on 29 May 2022.