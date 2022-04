ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದವನಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು

Bhopal

ಭೋಪಾಲ್‌ ಏಪ್ರಿಲ್ 13: ರಾಮನವಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಖರಗೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಖರಗೋನ್ ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಚೌಧರಿ ಭಯಾನಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೋಮುಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಕೋರರೊಬ್ಬರು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತಮಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಚೌಧರಿ ಹೇಳೀಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೋಮು ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಯುವಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದೆ. ಆತನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದನು, ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೌಧರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Khargone SP Siddhartha Chowdhury, who was injured in the communal violence that occurred on Ram Navami, said he was shot at when he tried to snatch a sword from one of the rioters.