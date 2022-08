ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಳೆ: 39 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ: ಹಲವೆಡೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ

Bhopal

oi-Sunitha B

ಭೋಪಾಲ್‌ ಆಗಸ್ಟ್ 22: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರವೂ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲು ನರಮದಾಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಶಾಲೆಗಳು ಸಹ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆದೇಶ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭೋಪಾಲ್, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಜಬಲ್ಪುರ್, ರತ್ಲಂ, ನೀಮುಚ್ ಮತ್ತು ಮಂದಸೌರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 39 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಜಬಲ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದೋರ್, ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಧಾರ್ ಮತ್ತು ಖಾರ್ಗೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನರ್ಮದಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ತವಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಗೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನರ್ಮದಾದಿಂದ ಚಂಬಲ್ ಬೇಟ್ವಾ ತಪತಿ ಶಿಪ್ರಾವರೆಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಪ್ರಕಾರ, ಈಶಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಆಳವಾದ ಖಿನ್ನತೆಯು ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಬಲ್‌ಪುರದ ಹನುಮಾನ್ ತಾಲ್ ಮತ್ತು ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡ್‌ನ ಛತ್ತರ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಲವು ಸೇತುವೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Red alert has been announced in 39 districts due to heavy monsoon rains in Madhya Pradesh. Besides, holidays have been announced for schools in many places.