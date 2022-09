ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಗರಣ

Bhopal

ಭೋಪಾಲ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 05: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ 36 ಪುಟಗಳ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಯು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಪಡಿತರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

2021ರ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ರೇಷನ್ (THR) ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 24 ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 49.58 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಡಿತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 34.69 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು, 14.25 ಲಕ್ಷ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು 0.64 ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 110.83 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

In Madhya Pradesh, it has come to light that there has been a huge level of malpractice in the distribution of nutritious food to school children. It is said that there has been a scam of crores of rupees.