ಭೋಪಾಲ್: ಆಶ್ರಮ ಸೆಟ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ

ಭೋಪಾಲ್ ನವೆಂಬರ್ 12: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಝಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ "ಆಶ್ರಮ" ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆಯ ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಆಶ್ರಮ" ಸೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ ಏಳು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಭೋಪಾಲ್ ಘಟಕದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುರೇಶ್ ಸುಡೇಲೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿಯಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಸುರೇಶ್ ಸುಡೇಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಶ್ರಮದ ತಂಡವು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸುರೇಶ್ ಸುಡೇಲೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಸುಡೇಲೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಗ್‌ಚಂದ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಸುರೇಶ್ ಸುಡೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

English summary

One of the masterminds of the attack on director Prakash Jha and his crew last month on the set of his web series "Ashram" in Bhopal is a Bajrang Dal leader previously convicted of murder.