ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ಜೂನ್‌ 25ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ವಿಷಯಗಳು

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 24: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಗರದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಂತರದ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.

ರಸ್ತೆ, ಶಾಲೆ ಗೋಡೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೇಲೆ sorry.. sorry..ಬರಹ: ಯುವಕರ ಹುಚ್ಚಾಟ!

ಹೊಸ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 4,200 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 50,000 ಮಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ರೈಲು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಐಪಿ ಲಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತನ್ನದೇ ಆದ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಘಟಕವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು 250 ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು 900 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏಳು ಫ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಎಂಟು ಸ್ಟೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಲೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಪಿಟ್ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 32 ಜೋಡಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದಿ ಹಿಂದೂಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3. ಟ್ರೈ-ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಬಾಣಸವಾಡಿ-ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಮೊದಲ ರೈಲು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರ್ನಾಕುಲಂ-ಎಸ್‌ಎಂವಿಬಿ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12683/12684), ಕೊಚುವೇಲಿ-ಎಸ್‌ಎಂವಿಬಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (16319/16320) ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ-ಎಂವಿಬಿ ( 22353/22354) ಟರ್ಮಿನಲ್ ತೆರೆದಾಗ ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಿ ಹಿಂದೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

4. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗಾಂಧಿನಗರ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಣಿ ಕಮಲಪತಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಂತರ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

5. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ವೇಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್‌ಗಳು, ಬ್ರೈಲ್ ಸಿಗ್ನೇಜ್ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ.

(ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

English summary

The new Sir M Visvesvaraya Terminal in Bengaluru, which is touted to be modelled after the city’s international airport and has multiple grand features, is set to open for the public on June 6.