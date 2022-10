Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 4: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನೆಕ್ಸಸ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 46 ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಎಸಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಸಿಸಿಎಸ್‌) ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೋರ್ಟಮ್ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ಸೋಮವಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "@FortumCnDIndia ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಕ್ಸಸ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ 46 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇವಿ-ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಬ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಕ್ಸಸ್ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 50 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇವಿ-ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಬ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಕ್ಸನ್‌ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ZSeV ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 1 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಸಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಯಮಿತ 50 ಕೆಡ್ಲ್ಯೂಎಚ್‌ ಪ್ರತಿ 1ಕೆಡ್ಲ್ಯೂ ಬಳಕೆಗೆ 19 ಪ್ರತಿ 1ಕೆಡ್ಲ್ಯೂಗೆ 13 ರಂತೆ 10ಕೆಡ್ಲ್ಯೂಎಚ್‌ ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 16ಎಎಂಪಿ ಎಸಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ 1ಕೆಡ್ಲ್ಯೂಗೆ ₹10 ದರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಟ್ರಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಮೀಸಲಾದ ಎಸಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈತ್ಯ ಶೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ನಗರದ ಯಶವಂತಪುರ, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಹಳೆಯ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬ್ರೂಕ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು.

