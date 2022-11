ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 16: ''ಭಾರತವು ಕೋವಿಡ್‌ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಟೆಕ್‌ ದೈತ್ಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್‌.ಆರ್‌. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ವತಿಯಿಂದ 6 ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 66 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

100 ಕೋಟಿ ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್‌ನಿಂದ 66 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಖಂಡನೀಯ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್‌ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೀಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಗಗನ್‌ದೀಪ್‌ ಕಾಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಅಶೋಕ್‌ ಸೇನ್‌ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂತಸದ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Even though India has achieved the feat of producing Covid and vaccinating the country's people, it is facing challenges in the research field, said tech giant Infosys founder N.R. Narayanamurthy said.