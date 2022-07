ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ..!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ07: ಹಣವನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಕೆಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಲಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಯಾಮಾರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕರೆಯನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಚಾಳಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ದ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಡಿಪಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಯುಕ್ತರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಿಂದ ಆಫರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ; ಬೀದಿಬದಿ ಆಹಾರವೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ!

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಹೆಸರು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 7076522681ಯಿಂದ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್‌ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಹೆಸರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂನಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

An FIR has been registered in the cyber station against those who were cheating by sending fake WhatsApp and mobile messages in the name of BBMP Chief Commissioner Tushar Girinath. Know more.