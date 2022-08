ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ನಿತ್ಯ 2 ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆ

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 29: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಾಗಮಂಗಲ, ಮೇಲುಕೋಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಎರಡು ಬಸ್‌ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.

ಅರಮನೆ ಶಂಕರ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ರಾಜು ಎಂಟರ್‍‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ನಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಎರಡು ಬಸ್‌ ಮೇಲುಕೋಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಮೇಲುಕೋಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಹೊರಡುವ ಬಸ್ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇವಾಲಯ; ಸಲಾಂ ಆರತಿ ಹೆಸರು ಬದಲು!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರಮನೆ ಶಂಕರ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ರಾಜು ಎಂಟರ್‍‌ ಪ್ರೈಸಸ್ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದೆ.

English summary

A free bus service to Melukote has been started by Palace Shankar Seva Pratishthana and Raju Enterprises. Two buses leaving Srinagar will reach Melukote in the morning. The bus leaving Melukote in the evening will return to Srinagar at night. Know More