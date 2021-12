ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಗೋವಾದತ್ತ ಜನರು: ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ

Bengaluru

oi-Swamy Vb

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಾಗಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಯಶವಂತಪುರ- ವಾಸ್ಕೊ ಡ ಗಾಮಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (06597-06598) ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಡಿ.30ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.50ಕ್ಕೆ ವಾಸ್ಕೊ ಡ ಗಾಮಾ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೈಲು ಮರಳಿ 2022ರ ಜ.1ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12.05ಕ್ಕೆ ವಾಸ್ಕೊ ಡಾ ಗಾಮಾದಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ರೈಲು ತುಮಕೂರು, ತಿಪಟೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಲೋಂಡಾ, ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್, ಕುಲೇಂ, ಮಡಗಾಂವ್ ಮೂಲಕ ವಾಸ್ಕೊ ಡಾ ಗಾಮಾ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಈ ರೈಲು ಎರಡು ಎಸಿ 3ಟೈರ್, ಎಂಟು ಸ್ಲೀಪರ್ ದರ್ಜೆ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

For the convenience of passengers, South Western Railway has decided to run Train No. 06597/06598 Yesvantpur – Vasco-Da-Gama – Yesvantpur Festival Special Express to clear the extra rush during New Year 2022.