ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ; ಸಿಎಜಿ ವರದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 17: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ)ಯಲ್ಲಿನ ಕಟುವಾದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಸ್ತೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ಸಿಎಜಿ) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಂತರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಮೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 8.87, 8.43 ಮತ್ತು 7.39 ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವರದಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಎಜಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 90 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1,737 ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಂಟಿ ಭೌತಿಕ ತಪಾಸಣೆ (JPI) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಮೀಗೆ ಸರಾಸರಿ 19.36 ಅಪಾಯಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿರೂಪಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊರತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿನ ಜೆಪಿಐ 290 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 49 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಪೂರಿತ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮೀಡಿಯಾನ್‌ಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆದಿವೆ.

"ಅನಧಿಕೃತ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯು ಪಾದಚಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ,'' ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ಹೇಳಿದೆ.

"ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನಿಂದ, ನಗರದಲ್ಲಿನ 1,400 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಆರ್ಟಿರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟಿರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 43ರಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ,'' ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ಗಳಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಹ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ, ಕಸವನ್ನು ಸುರಿಯುವುದು, ಕಿರಿದಾದ ಕಾಲುದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 833 ವಿಭಾಗಗಳು/ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 3,298, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 10,164 ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 27,040 ವಿಭಾಗಗಳು/ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

In the scathing indictment of the Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, the Controller and Auditor General (CAG) report cited bengaluru roads as one of the most dangerous in the state.