ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಸದ್ದು, ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಜನರ ಹಿಡಿಶಾಪ!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 26: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹಲವು ಜನರ ಪಾಣಕ್ಕೂ ಎರವಾಗಿವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಟಕಟೆಗೆ ಎಳೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೇ ರಾಗ ಎಂಬಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬೈಕ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು 44 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಸ್ತೂರಿನಗರದ ಬಳಿ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮಹಿಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ ವರದಿ ನೀಡಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ 1 ವಾರ ಗಡುವು

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬವಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ)ಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹೊಂಡಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

Bangalore is notorious for potholes on the city's roads, which has become the bane of many people. No matter how many appeals, petitions and cases are filed and brought to court, the problem of potholes on Bangalore's roads is still not over. Now they are resounding in Bengaluru like ragas played during the rainy season.