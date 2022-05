ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನ: ವಲಸಿಗರ ಆತಂಕ!

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 24: ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆರಹಿತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹೊಸ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಜಾಪುರ, ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಸಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ದಿ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಿನಿಟ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಇಂತಹ ದಮನಗಳಂತೆಯೇ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಾರತೀಯ ಬಂಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಂಗಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಲಸಿಗರು ಪೊಲೀಸರು ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

After a lull of over two years during the pandemic, the police have launched a fresh drive to identify and extradite undocumented Bangladeshi migrants in the outskirts of Bengaluru,