ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 12: ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30 ಯಿಂದಲೇ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಅವಿತುಕೊಂಡು ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರು. ಈ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5. 30 ರವರೆಗೆ 52. 5 ಮೀಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಮಾಂಡೌಸ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 12ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸುರಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ದಿನವಿಡೀ ಮಳೆ ಸುರಿದರೂ ಪ್ರವಾಹದ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುಲಿಕೇಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮರ ಬಿದ್ದ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 21. 6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ, 17. 8. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಳಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಚಳಿಗಾಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಶೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರಂತರ ಮಳೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ

ಮಂಜು ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಯುಮಟ್ಟಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Moderate rain is coming since 5.30 on Monday morning. People hesitated to come out of their homes as the weather became sunny. The weather department has predicted that this rain will continue for three more days.