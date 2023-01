ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೀತಿಯ ಬೋಗಿ- ಏನೇನಿದೆ ವಿಶೇಷತೆ? ಮಾರ್ಗ, ಮಾಹಿತಿ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 28: ನಗರದಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 148.17 ಕಿಮೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು ಕೆ-ರೈಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಸ್‌ಪಿವಿ (ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ವಾಹನ) ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ (PPP) ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ತಯಾರಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆ, ಆಯೋಗ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು, 40 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು ಮೊದಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.

The 148.17 km Bengaluru Suburban Rail Project, which aims to provide 360-degree connectivity in Bangalore city, will see progress with K-Ride. Bids are invited from SPV (Special Purpose Vehicle) entities entrusted with the implementation of the project,