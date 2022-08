'ಆಕಸ್ಮಿಕ' ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪು ಮಾಡುವಂತ ಕೃತ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ!

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 20: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೈಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿದವನೇ ಯುವತಿಯನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಲ್ಲದೇ ನಿರಂತರ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಯುವತಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಡತನವನ್ನು ಕಂಡು ಶೋಕಿ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗರನ್ನು ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗೈನಲ್ಲೇ ಅರಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಯುವತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೀತಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಇರುವುದೇ ಪುರಷರ ಚಪಲವನ್ನು ತೀರಿಸೋಕೆ ಅನ್ನೋ ಕೀಳು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ,ತಂಗಿಯನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡುರು ಇಂಥ ಹೀನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಲಾರನು.

