Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 05: ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್‌ರ ವೈಭೋಗ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪುನೀತ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯವರಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಪುನೀತ್ ಪುಷ್ಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ.

ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಪ ವೈಭವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 212ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲು ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್‍‌ರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ; ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿವರ

ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್‌ರ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜನರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದರೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬುದಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೆನಾನಿ ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ Shaheed Bhagat Singh || 75th Independence Day *India | OneIndia

English summary

75th Independence day the Lalbagh Botanical garden in Bengaluru host a flower show themed after father and son Dr Rajkumar and Puneeth Rajkumar from August 5 to 15th. Attractions and other details Know.