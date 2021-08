ರಾಜ್ಯದ 4ನೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ರೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯವರು

Bengaluru

oi-Nayana Bj

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 09: ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯವರು ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸೋಂಕಿತನಿಗೆ ಜ್ವರವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಜುಲೈ 14ರಂದು ಕೊರೊನಾ ಪಾಟಿಸಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಂಕಿತರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್!

ಡೆಲ್ಟಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ 7 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 14 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ -19 ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾದ 29 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಆತನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರೆಸ್ ಇರುವುದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಆತ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಆತನ ಏಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು 14 ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣವು ಮೂರು ವಾರಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

"ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರೆಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆತನ ಫೋನ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಯೆಂದು ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಡಿಎಚ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಆರ್‌ಆರ್ ನಗರ ಮತ್ತು ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಸ್ಥಳ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಆತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಯಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಇಟಾ ವೆರಿಯಂಟ್ ರೋಗಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಬಳಿಯ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪಟ್ಟಣದವರು. 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕತಾರ್‌ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ 32 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನಿಗೆ 152 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೂವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

"ಅವರು ಲಕ್ಷಣರಹಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಜಗದೀಶ್ ಡಿಎಚ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟಾ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು ಜೀನೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈತರದ ಸೊಂಕು ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಜೀನೋವಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ."

ರಾಜ್ಯ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ.ವಿಶಾಲ್ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ, ಬಯೋಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪೇರಿಸುವಿಕೆಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೂರು - ಐದು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಏಳು ದಿನಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್‌ ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮುಂದಿರುತ್ತೆವೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿದ್ದೆವೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ."

ಎಸ್‌ಒಪಿಗಳನ್ನು (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್) ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 1,000 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿ ರವಿ, SARS-CoV-2 ವೈರಸ್‌ನ ಜೀನೋಮಿಕ್ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 384 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A 29-year-old man from Bommanahalli has been found to have contracted the Delta Plus variant of the novel coronavirus, the BBMP revealed on Thursday. He is the fourth Covid patient in Karnataka to have this variant, officially called B.1.617.2.1.