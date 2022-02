Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ. 02: ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಟೋಯೀಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೋಡಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೋಯಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಟೋಯಿಂಗ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ತಾರಕ್ಕೇರಿವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೋಯಿಂಗ್ ಎಎಸ್ಐಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಬೂಟು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಅವರು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ರೂಪರೇಷಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka Govt Likely To Release New Guidelines For Vehicle Towing after ASI beats physically challenged woman case. What are the changes we can expect in new towing policy. Know more.