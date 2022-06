ಪೊಲೀಸನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಎಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಗ್ರ..!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 07: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಗ್ರ ತಾಲಿಬ್ ಹುಸೇನ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಉಗ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು. ಇವನೊಬ್ಬ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವವರೆಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹಿಜಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ತಾಲಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ""ತಾಲಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ರೂಂ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು, ಜಮ್ಮುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ.ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್, ಅನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಅವನ ಪೂರ್ವಾಪರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‌ ಜಮ್ಮುನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅನ್ವರ್ ಮಾವಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ತಾಲಿಬ್ ಹುಸೇನ್ (38) ರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಿಎನ್ಎಲ್ ಏರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

English summary

Talib Hussain, commander of Jammu and Kashmir's Hijabul Mujahideen Organization, has been arrested in Bangalore. Here is the full details of who this Talib Hussain, know more,