Bengaluru

oi-Shankrappa Parangi

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹದೇವಪುರ, ವೈಟ್‌ಫಿಲ್ಡ್, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ವಿಪ್ರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಎಕೋಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್‌ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್‌.ಆರ್‌.ರಮೇಶ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇವ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಎನ್‌.ಆರ್‌.ರಮೇಶ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅವುಗಳಿಂದಾದ ಭೂ ಒತ್ತುವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆರೆಗೆ ಬಿಡಿಎ ನೇರ ಕಾರಣ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ

ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸುರಕ್ಷಿತೆ ಕಂಡೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,758 ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು 92 ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು 79 ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆಂದು 1999 ರಿಂದ 2005ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಭೂಮಿ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2.5ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದು ಸರ್ಕಾರ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಓಎಫ್‌ ಡಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ರಸ್ತೆ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಉಚಿತವಾಗಿ 4,500 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಗೆದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

English summary

Rajakaluve is encroached upon by IT, BT companies and tech parks. IT, BT companies and Tech Parks are responsible for Bengaluru floods, said President of BJP Bangalore South District Unit NR Ramesh.