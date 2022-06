ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ದ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯ: ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುತ್ತ ಸಂಚಾರ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧ

Bengaluru

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 19: ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 2-2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರದ ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

40000 ಆಸನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಭಾನುವಾರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್ 19ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.30 ರವರೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿದೆ.

ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ ಅನ್ನುವವರು ಮೆಟ್ರೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸಬಹುದು. ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.

English summary

Bengaluru Chinnaswamy Stadium Witnessing For T20I cricket match being played between India and South Africa. Traffic Police have imposed traffic and parking restrictions in and around Stadium on Sunday. Know the Deatails.