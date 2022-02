ಐಐಎಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲೇ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೀ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕರ ದತ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ.15: ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೀ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕರು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IISC)ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಐಐಎಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸುಸ್ಮಿತಾ, ಸುಬ್ರತೊ ಬಾಗ್ಚಿ ಹಾಗೂ ರಾಧಾ, ಎನ್.ಎಸ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದಂಪತಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 425 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಗ್ಚಿ-ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ IISc ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಸಹ-ಸ್ಥಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 2022 ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು 2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸುಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (IISc) ತನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ, ಎರಡು ಕಂತಿನ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗಳ ದೇಣಿಗೆ ದಾನ ದತ್ತಿದೊಂದಿಗೆ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರೋತೊ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 425 ಕೋಟಿ ರು ($60 ಮಿಲಿಯನ್) ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಾಗ್ಚಿ-ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕೈಕ ಖಾಸಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವು ಸಮಗ್ರ MD-PhD ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ವೈದ್ಯ-ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಬೆಂಚ್-ಟು-ಬೆಡ್ಸೈಡ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ, 800 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಬಹು-ವಿಶೇಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಐಐಎಸ್ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಗೋವಿಂದನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸುಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರೋತೊ ಬಾಗ್ಚಿ, ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರ ಮಹತ್ತರವಾದ ನಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವಿನ ತಡೆರಹಿತ ಜೋಡಣೆಯ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿವೆ, ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ." ಹೇಳಿದರು.

ಸುಸ್ಮಿತಾ ಬಾಗ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ, "IISc ಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. IISc ಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಆಳ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯ ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ." ಎಂದರು.

ರಾಧಾ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ IISc ಯ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸದು. ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಯೋಗಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಕ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. IISc ಯ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬೇಕಾದ ಔಷಧ ವಿತರಣೆ. ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಲು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಂಕೊಲಾಜಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿ, ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಚರ್ಮರೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ MD/MS ಮತ್ತು DM/MCh ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೂಕ್ತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೂಟ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.

ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

