ಈದ್ಗಾ ವಿವಾದ: ಜುಲೈ 12ಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ ಭಾಗಶಃ ಬಂದ್!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜುಲೈ 11: ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಳೆ (ಜುಲೈ12)ಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇೆಕೆಂದು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬಂದ್‌ಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೂ ಬಂದ್ ಬೆಂಬಲದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬಂದ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ್ವತ್ತಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸಾಲು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ಸ್, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ, ಬೇಕರಿ, ಮೆಕಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಂದ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರೀಕರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಅಂತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದಿರುವ ಹೋಟೆಲ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರೀಕರಲ್ಲೂ ಬಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Chamarajpet Citizens Forum has announced bandh in Chamarajpet on July 12 in protest against the BBMP's decision to give up its claim on the 2.10-acre Idgah Maidan.