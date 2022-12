ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 26: ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೋಲೀಸ್ (ಬಿಟಿಪಿ) ದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಮಾವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಹೊರಮಾವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,293 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಟರಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಿಂತ (4,957 ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು)ಇದೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ 2,393 ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್‌ ಬೆಲ್ಟ್‌ ಧರಿಸದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ (ಸಂಚಾರ) ಡಾ ಎಂ ಎ ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ತಪ್ಪಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ, ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ದೋಷಯುಕ್ತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ (ಸಂಚಾರ-ಪೂರ್ವ) ಕಲಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಅಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಳಿನ ಭಯವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ (1,610 ಉಲ್ಲಂಘನೆ), ಯಶವಂತಪುರ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ (662), ಮತ್ತು ರಸೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ (615) ಟಾಪ್ 10 ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

According to the bengaluru Traffic Police (BTP) statistics, Horamavu area of ​​East Bengaluru has recorded the highest number of traffic violation cases in the last three months.