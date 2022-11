ಸಂವಿಧಾನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಕೆ.ಪಿ.ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 21: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಸಂವಿಧಾನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1950 ರಿಂದಲೇ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಆ ವೇಳೆ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದು ಯುಎನ್‌ಎಚ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಕೆಪಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಳಿಗೆ ( ಯುಎನ್‌ಎಚ್‌ಆರ್‌ಸಿ) ಸ್ವತಂತ್ರ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿ ( Special Rapporteur) ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಡಾ.ಕೆ.ಪಿ.ಅಶ್ವಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಥಮವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂವಿಧಾನ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮ್ ರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ರವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಭಾರತದಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಎಂದರು.

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ದ, ಜೈನಾ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ , ಸಿಖ್ ,ಪಾರ್ಸಿ ಈಗೇ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಏಕೈಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅದು ಭಾರತದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಓಬಿಸಿ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ 2ಎ 2ಬಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರು ಸಂವಿಧಾನ ಓದಬೇಕು, ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

Constitution of India is a model constitution for the whole world. Civil liberties were fully granted in India since 1950. But even in America, civil liberties were not fully given at that time. UNHRC Special Rapporteur Dr. KP Ashwini said that our constitution which gave such freedom is a model constitution for the world.