ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರಾಗೃಹ

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 14: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 6ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾರಾಗೃಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರಾಗೃಹ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರಾಗೃಹ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1,319 ಜೈಲುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಐಪಿಎಸ್ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಹೊಸ ನಿಯಮವೇನು?

ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಖೈದಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಜೈಲಿನ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಶುಚಿತ್ವ, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಬಿಪಿಆರ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಡಿ) ನೇತೃತ್ವದ ಐವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಆಗಸ್ಟ್‌ 26ರಂದು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಜೈಲು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಅವರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಕೈದಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 38 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ..!

English summary

Bengaluru Parappana Agrahara Central Jail was awarded as the best Jail in the country in the Jail Sanitation Competition held recently at the 6th All India Jail Duty Meeting.