Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 23: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 243ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಮರುವಿಂಗಡನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 198 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬದಲು ಇನ್ನು 243 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಇರಲಿವೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು 2011ರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ 35 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವಂತೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಅರಸರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ, ವೀರ ಮದಕರಿ, ಚಾಣಕ್ಯ, ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ, ವೀರಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷಣ, ವಿಜಯನಗರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ವಾರ್ಡ್ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿಯಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು?, ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಏನು?, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.

English summary

BBMP ward delimitation: The draft report increases the number of wards in the BBMP area to 243 from 198, creating 45 new wards in the same area. Here is the list of BBMP New 243 Wards 2022; Check Ward Names, Number and Population Details. Read on.