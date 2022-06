'ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ- ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ'- ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ವಲಯವಾರು ಸಭೆ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.21: ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಂಟೂ ವಲಯಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವಲಯಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಆಲಿಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು/ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ "ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ನಡೆ ವಲಯದ ಕಡೆ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ 6 ಹಾಗೂ 7ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ವೇಳೆ ಜಲಾವೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ, ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವ ಶೆಡ್ಡರ್ ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವ, ಮರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ, ಕೆ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ, ಒ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್/ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ, ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಶೀಘ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ರವರು ನಾಗರಿಕರ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ 6ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಕೂಡಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಸೈಡ್ ಡ್ರೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

BBMP Chief Commissioner Tushar Girinath launched new initiative to listen to public problems for Tuesday and Friday. Today his first meeting on Bommanahalli Zone, Know more.