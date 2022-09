ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾ- ಗುಟುಕು ಹನಿ ನೀರಿಗೆ ನಡೆಯಿತು ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರೆತರೆ ದಯೆ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು. ದಾಹ ಎಂದಾಗ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ನೀರು ಕೇಳಿದವನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಹಸಿದವರಿಗೆ , ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ನೆರವಾಗುವ ಗುಣ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ. ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಣವನ್ನಲ್ಲದೇ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ತಿರ ನೀರು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಚಾಕವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಆಟೋ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಿರುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟೋಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಆಟೋವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರದರೂ ಜಗಳವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಾಲಕನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೇಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವ ಎಂದು ನೀರನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

English summary

The word kindness has no meaning if man forgets his humanity. Hunger should be quenched by giving food to the hungry. When thirsty, give water to reduce thirst. But here an auto driver killed a man who asked for water by stabbing him in the chest,Know More.