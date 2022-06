ಬೆಂಗಳೂರು: 150 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.3: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಈಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ವರವಾಗಿರುವುದು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಜಾಲವಿದು.

ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತ್ತಿರುವ ಈ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಮಹಾಜಾಲವನ್ನು ಬೇಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 150 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸಮಯದ ಸೈಬರ್ ಜಾಲಕ್ಕೆೆ ಸಿಲುಕಿ ಜನಸಾಮನ್ಯರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,684 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸರಾಸರಿ 26 ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪ್ರಕರಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು‌ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನೆಪಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ಅಮಾಯಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಪಟಾಯಿಸೋ ಹಣವನ್ನು ಈ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುೂಲಕ ಅದನ್ನು ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ವಿಥ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

English summary

Cyber ​​thieves are taking the mirror to account in a different way. How much money the cyber thieves have made in the last 6 month and how many case reported is here complete report.