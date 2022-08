ಯಾರಿವನು? ಸರಗಳ್ಳನಿಗಾಗಿ 300 ಕಿ.ಮೀ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಚೆಕ್, 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ರಿಕವರಿ!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 26: ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟರೇ ಮುಗಿತು ಕೈತುಂಬ ಚಿನ್ನ ಹೊತ್ತೇ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ಖತರ್ನಾಕ್ ಸರಗಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಹುಡಿಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. 300 ಕಿ.ಮೀ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸರಗಳ್ಳನ ಬಂಧನ. ಬರೊಬ್ಬರಿ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ 51 ಠಾಣೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸರಗಳ್ಳನನ್ನು ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿದ್ದೆಗೆಡೆಸಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಸಂತೋಷ್ ಖತರ್ನಾಕ್ ಸರಗಳ್ಳನಾಗಿದ್ದು, ಸಂತೋಷ್ ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ರವಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರಗಳ್ಳ ಸಂತೋಷ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕೆ.ಜಿ.ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸುತ್ತಿ ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಸರಗಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿದೆಡೆ ಸುಮಾರು 51ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

As soon as he went out for chain snatching, he would return with a hand full of gold. The police had launched a manhunt to nab the thief. 300 km CCTV check chain snatcher arrest. Here is the report of the special operation of the police after recovering 1 kg of gold, Know More,