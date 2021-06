ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಗೊರವಯ್ಯ ಮಾಲತೇಶಪ್ಪ ಬದುಕ ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟಗಳು

Ballari

oi-Bhima Raja

ವಿಜಯನಗರ, ಜೂನ್ 22; 'ಸದ್ದಲೇ ಪಾರಕ್'... 31 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ಸದ್ದಲೇ' ಎಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಗೊರವಯ್ಯ ಮಾಲತೇಶಪ್ಪ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯುವಾಗ 'ಸದ್ದಲೇ ಪಾರಕ್' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹ ಸ್ತಬ್ದವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು.

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯ ಮೈಲಾರದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲತೇಶಪ್ಪ ಗೊರವಯ್ಯ (75) ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಿಂದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲತೇಶಪ್ಪ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿಗಳು 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲಮುನಿಗಳ ಪೀಠದ ಗುರುಗಳಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಮುನಿಗಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ‌ ಭಾಜನರಾದರು.

ಗೊರವಯ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಏಳುಬೀಳು, ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಕುರಿತಂತೆ ದೇವವಾಣಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಕ್ತರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೊರವಯ್ಯ ನುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಣಿಕವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ವರ್ಷದ ಮಳೆ-ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

Goravaiah Malateshappa who said Karnika for 31 years in famous Mylara Jatra died on June 22 morning at Hoovina Hadagali taluk of Vijanagara district. Here are the life story of Goravaiah Malateshappa.