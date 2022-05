ಚಂಡಮಾರುತ ಆಸಾನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಆಂಧ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದ ಚಿನ್ನದ ರಥ

Amaravati

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೇ 11: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತೀರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ರಥವೊಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚಂಡಮಾರುತ ಆಸಾನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುನ್ನಪಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ (ಮೇ 10) ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ರಥವನ್ನು ದಡದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಥವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸನಿ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಇದು ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಒರಟು ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ರಥವೊಂದು ತೀರಕ್ಕೆ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ದಡಕ್ಕೆ ರಥವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ರಥ ದಡಕ್ಕೆ ತೇಲುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಲವಾರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಥ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂತಹ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶ ಯಾವುದಾರೂ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಚನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಥ ವಿದೇಶಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಬೊಮ್ಮಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅದರ ಮೂಲವು ವಿದೇಶಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೆ ಚಲಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ರಥವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಸಾನಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

