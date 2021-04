Amaravati

ಅಮರಾವತಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 2ನೇ ಅಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ.

ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶವ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ 18 ಕಿ. ಮೀ. ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶವ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು.

ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಶವವನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಶವವನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Heart-wrenching—A mother in her 50s dies of #COVID19 after she had low oxygen. But there’s no ambulance, so her dead body is carried by motorbike—by her son & son-in-law, her corpse wedged in-between her sons, ferrying her home. Heart-breaking for India 🇮🇳.pic.twitter.com/9HkC5rWnbi