Amaravati

oi-Bhavana S

ತಿರುಪತಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26 : ಮಗನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಅಸಹಾಯಕ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 90 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಯುಐಎ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೇಸವಾ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಮಗನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸುಮಾರು 90.ಕಿಮೀ ದೂರದ ಊರಾದ ಚಿತ್ವೇಲ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕನ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕ ಮೃತದೇಹ ಸಾಗಿಸಲು 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾದ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಶವವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲೇ 90. ಕಿ.ಮೀ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

My heart aches for innocent little Jesava,who died at Tirupati’s RUIA hospital.His father pleaded with authorities to arrange an ambulance which never came.With mortuary vans lying in utter neglect,pvt ambulance providers asked a fortune to take the child home for final rites.1/2 pic.twitter.com/mcW94zrQUt