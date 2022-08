ನಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದನೆ ಪದಗಳ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ

Amaravati

ಅಮರಾವತಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 13: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ನಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ನಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿಷೇಧಿತ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ಷೌರಿಕರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಬಳಸುವ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪದಗಗಳಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಿ, ಮಂಗಳೋದಯ, ಬೊಚ್ಚು ಗೊರಿಗೆವಾಡ, ಮಂಗಳಿಧಿ, ಕೊಂಡಮಂಗಲಿ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಆ. 7ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ನಾಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಹಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಪ್ರಭಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹುತೇಕ ವರ್ಗದ ಜನರು 'ಮಂಗಳಿ', 'ಮಂಗಳೋಡ' ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಬೊಚ್ಚು ಗೋರಿಗೆವಾಡ', 'ಮಂಗಳಿಧಿ', 'ಕೊಂಡಮಂಗಲಿ' ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ದೆಹಲಿಯ ನವ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಪದಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ನಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಐಕ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡಿಕುಂಟಾ ಲಿಂಗಂ ನಯೀ ಅವರು ಆದೇಶವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Andhra Pradesh government has issued an order banning the use of certain derogatory and abusive words against persons belonging to the Nayeee Brahmin community.