ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ: ಗಡ್ಕರಿ

Amaravati

oi-Punith BU

ಅಮರಾವತಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 23: ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 129 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು 5 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ ನಿಯಮ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 426 ಜನ ಸಾವು: ಗಡ್ಕರಿ ಉತ್ತರವೇನು?

ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾಕಿನಾಡ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ, ಎಸ್‌ಇಝಡ್‌ ಬಂದರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಆಂಕಾರೇಜ್ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಕಿನಾಡ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿ, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ, ತೈಲ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಕರಂ, ಮೊರಂಪುಡಿ, ಉಂಡರಾಜವರಂ, ತೇತಲಿ ಮತ್ತು ಜೊನ್ನಡದಲ್ಲಿ 215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಐದು ಹೊಸ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari has said that national highways are being developed in Andhra Pradesh at a cost of Rs 5 lakh crore and will be completed by 2024.