ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಬಂಡಾಯ ಚಿವುಟುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಲು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಒಂದು ವಿನೂತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಂಭಾವ್ಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷ ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ಪಕ್ಷದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BJP in Gujarat has found an innovative way to pinch any insurgency that could upset its calculations in the Gujarat assembly polls.