ಎಸ್. ಅರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಪುತ್ರನಿಗೂ ಸಿಕ್ತು ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು. 27: ಮಾನವತಾವಾದಿ, ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಎಸ್. ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರೈತ ಪರ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿದವರು. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಸೋಮಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರಾ? ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಮಾನವತಾ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಹೋರಾಟ: ಕಮೊಡಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಕಂದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜಮಖಂಡಿಯ ರಾಜನಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮನವಿಯನ್ನು ರಾಜನ ಎದುರು ಓದುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾರೂ ತೋರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಜನ ಎದುರು ರೈತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಓದಿ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ. ಆತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆಯಿದು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡಿದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೋ ಏನೋ? ಎಸ್. ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪಟ ಜನಸೇವಾ ರಾಜಕಾರಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ರೂಪಗೊಂಡ ನಾಯಕ. ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಆಪೇಕ್ಷೆ. ಆದರೆ ಎಸ್. ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಕೀಲಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕ. 1953 ರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಂಡ ವೇಳೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತವರು ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಇದು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

S.R. Bommai was elected to the post of CM of Karnataka due to an unexpected change in politics in 1988. His son, Basavaraja Bommai, has also been nominated CM of Karnataka due to unexpected developments in 2021.