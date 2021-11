ಜನ ಸೇವಕ ಯೋಜನೆ 2021: ನೋಂದಣಿ, ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Comprehensive Story

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ 03: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳ 'ಜನ ಸೇವಕ' ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ನೋಂದಣಿ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?:ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜನಸೇವಕ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 11 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 53 ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಗುರುತಿನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳ ಮನೆ ವಿತರಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳು: ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರೀಕರು ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿರುವ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.

ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾರ್ಡ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖಾತಾ ಸೇವೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಆದಾಯ/ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ವೃದ್ಯಾಪ್ಯ ವೇತನ, ವಿಧವಾ ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಗಳು ಇರಲಿವೆ.

ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜನಸೇವಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ವಿತರಣಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕರು 115 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗೆ ಜನಸೇವಕವು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ಎನ್ಒಸಿ/ಅನುಮತಿ/ಪರವಾನಗಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ." ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒನ್-ಟೈಮ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ (OTP) ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

"ನಾವು ಜನಸೇವಕ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ನೋಂದಣಿ ಹೇಗೆ?:

ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸೇವಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸೇವಕ ಸೇವಾ ವಿಧಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಲಾಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸೇವಕ ಸೇವಾ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:-

* ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ (Android Play Store or Apple Store) ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸೇವಕ ಮೊಬೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imi.karnatakamobileone

* ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸೇವಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ. ಜನಸೇವಕ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾಗರಿಕರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಸೇವಾ ವಿವರಗಳು (ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿ) ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

*ನಾಗರಿಕರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇವೆಯ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

*ಬುಕಿಂಗ್ ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಜನ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನಂತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಂದು ಜನ ಸೇವಕರು ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜನ ಸೇವಕನೊಂದಿಗೆ OTP ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವನು/ಅವಳು ಸೇವಾ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವನು/ಅವಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

*ಅದರಂತೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಲಾಖೆಯ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಜನ ಸೇವಕ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.

* ನಂತರ, ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ SMS ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

* ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಜನ ಸೇವಕನು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ / NOC / ಅನುಮತಿ / ಪರವಾನಗಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆ 2021 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭ ಯಾವಾಗ?: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸೇವಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಹದೇವಪುರ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರೊಳಗೆ ಜನಸೇವಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ"ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.

ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಯಂತೆಯೇ ಜನಸೇವಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು.

A new scheme has been launched by the concerned authorities of the Karnataka government to help all of the people to get special services at their doorstep. In this article today we will share with all of you the details about the new opportunity which is launched by the Karnataka Government known as the Karnataka Janasevaka Scheme for the year 2021.