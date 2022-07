ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು SEBI ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Jobs

ದಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್​ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್​ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (The Security and Exchange Board of India- SEBI) ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಘಟಕಗಳು/ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು "ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೈನರ್‌ಗಳು (SMARTs)" ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಬಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೈನರ್‌ಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೈನರ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೆಬಿಯೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಸೆಬಿ ಪರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರೈನರ್ ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತರಬೇತುದಾರರ (ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಗಳು) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು" ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಸೆಬಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು SEBI ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ http://investor.sebi.gov.in ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಎಂಪನೆಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ವಿವರವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು. ಎಂಪನೆಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತರಬೇತುದಾರರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ (IAP), ವೆಚ್ಚಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸೆಬಿಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ದಾಖಲಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ, ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾನೂನು, ವಾಣಿಜ್ಯ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೋಂದಾಯಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತ ಸದಸ್ಯ, ಕಂಪನಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು: ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ 50 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರಾಗಿರಬೇಕು.

ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ: ಕಾನೂನು, ವಾಣಿಜ್ಯ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಅರ್ಹತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆ/ಪ್ರಸ್ತುತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸ್ಸು 65 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಅನುಭವದ ಮಾನದಂಡ: ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ/ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಪಿಎಸ್‌ಯುಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಅನುಭವಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ/ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ನತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿಬೇಕು. ತರಬೇತುದಾರರ ವಯಸ್ಸು 65 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ: ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, SMART ಗಳಾಗಿ ಎಂಪನೆಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 100 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಎಂಪನೆಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತರಬೇತಿ: ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಎನ್‌ಐಎಸ್‌ಎಂ ಜೊತೆಗಿನ ಸೆಬಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಯೋಜಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಬಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಆಯಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಭರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು: ವಿವರವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ https://investor.sebi.gov.in/join-us/smrtspanel.htmlEmpaneled ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುತ್ತಿನ ಎಂಪನೆಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 20, 2022.

ಆದರೂ, ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೆಬಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಎಂಪನೆಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಎಂಪನೆಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ನಂತರದ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

The Security and Exchange Board of India (SEBI) is undertaking various investor awareness and education activities. As part of such an initiative, it is proposed to list entities/individuals interested in working in the field of investor education related to the securities market as "Securities Market Trainers (SMARTs)".