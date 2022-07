ನಬಾರ್ಡ್ ನೇಮಕಾತಿ 2020: 170 ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ

Jobs

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 13: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ನಬಾರ್ಡ್) ನಲ್ಲಿ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ, ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 08, 2022ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಥೆ : National Bank for Agriculture and Rural Development

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು: Assistant Manager

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ: 170

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ: ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 07, 2022

ಸಂಬಳ ವಿವರ: 28,150 ರು ನಿಂದ 70,000 ರು

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (RDBS): 161

ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ (ರಾಜ್ಯಭಾಷೆ): 07

ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ (P SS): 02

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ, ಪಿಜಿ ಪದವಿ, ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ:

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (SC/ST/PWBD ಅರ್ಜಿದಾರರು - 45%) ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (SC/ST/PWBD ಅರ್ಜಿದಾರರು - 45% ) ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ / ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ / ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ / GOI / UGC ನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಗ್ರೇಡ್ 'ಎ' (ಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಸ್) ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾನ್ಯವಾದ ಎಕ್ಸ್‌ಸರ್ವಿಸ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೇನೆ/ನೌಕಾಪಡೆ/ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ವಯೋಮಿತಿ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 25 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಸಿ/ ಎಸ್ಟಿ (5 ವರ್ಷ), ಒಬಿಸಿ (3 ವರ್ಷ), ವಿಶೇಷ ಚೇತನ-ಸಾಮಾನ್ಯ (10 ವರ್ಷ), ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಎಸ್ ಸಿ/ ಎಸ್ಟಿ -(15 ವರ್ಷ), ವಿಶೇಷ ಚೇತನ- ಒಬಿಸಿ (13 ವರ್ಷ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:

ಸಾಮಾನ್ಯ:

ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ (ರಾಜ್ಯಭಾಷೆ): 800 ರು

ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ (P SS): 750 ರು

ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (RDBS): 900 ರು

ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ / ಮಾಜಿಯೋಧ:

ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ (ರಾಜ್ಯಭಾಷೆ): 150 ರು

ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ (P SS): 100 ರು

ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (RDBS): 150 ರು

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ(200 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ( 200 ಅಂಕಗಳು) ಸಂದರ್ಶನ 50 ಅಂಕಗಳು ಹಾಗೂ 100 ಅಂಕಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕ:

ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 18, 2022

ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ : ಆಗಸ್ಟ್ 07, 2022

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

English summary

NABARD recruitment 2022 notification has been released on official website for the recruitment of 170 vacancies at National Bank for Agriculture and Rural Development.