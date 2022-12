ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ

Jobs

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 14: ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಯ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ವಜಾ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡುವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕೂರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು.

ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಜಾಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಜಾಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಐದು ಜನಪ್ರಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ವೇದಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ

1. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ತರವೇ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಳ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ವೃತ್ತಿ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ಸಲಹೆಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

2. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್‌ಡೋರ್. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಡೋರ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

English summary

As a result of the economic recession, several large companies have laid off thousands of employees regardless of rank. Those who have lost their jobs in this background do not need to sit down, instead you can get a job on these platforms.