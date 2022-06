Jobs

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ 14: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್) ನಲ್ಲಿ 184ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ, ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವವರು ಜೂನ್ 21ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು: ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್)

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 184

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು: ಟ್ರೇಡ್ ಶಿಶಿಕ್ಷು(Trade Apprentice)

ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಳ: ವಿವಿಧೆಡೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 21, 2022

ಸಂಬಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ: 7700 ರು ನಿಂದ 8050 ರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು

ಹುದ್ದೆವಿವರ

ಫಿಟ್ಟರ್: 65

ವೆಲ್ಡರ್: 20

ಟರ್ನರ್: 19

ಮಷಿನಿಸ್ಟ್: 43

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್: 26

ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮನ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್): 02

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್): 01

ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ : 01

ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್: 01

ಫೌಂಡ್ರಿ ಮನ್: 06

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡದ್ ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಅರ್ಹತೆ, ಎಸ್ ಸಿ ವಿಟಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಸಿ ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.

ವಯೋಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ : 18 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷ

ಒಬಿಸಿ : 18 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ

ಎಸ್ ಸಿ/ ಎಸ್ಟಿ : 18 ರಿಂದ 32 ವರ್ಷ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ: ಅರ್ಹ, ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಅರ್ಜಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಎಚ್ ಇಎಲ್ ವೆಬ್ ತಾಣದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಎಚ್ಆರ್

ನಂ. 29, ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಇಲಾಖೆ,

HEEP ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಣಿಪುರ

ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ, ಹರಿದ್ವಾರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್-249403,

ತುಂಬಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಖುದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು

ಮುಖ್ಯ ದಿನಾಂಕಗಳು:

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 21, 2022

ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ: ಅಗಸ್ಟ್ 06, 2022.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ:

*ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ BHEL ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2022 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ .

* ಸಂವಹನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಐಡಿ ಪುರಾವೆ, ವಯಸ್ಸು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ರೆಸ್ಯೂಮ್, ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವಿದ್ದರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.

* ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್‌ನಿಂದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

* ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ.

* ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

* ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿನಂತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

English summary

BHEL recruitment 2022 notification has been released on official website for the recruitment of 184 vacancies at Bharat Heavy Electrical Limited. The candidate who is looking for Trade Apprentice can apply application on or before 21st June 2022.