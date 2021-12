2021ರಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ : ಡಿಪಿಐಐಟಿ

Jobs

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉತ್ತೇಜನ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪಿಐಐಟಿ) ಗುರುತಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು 2021 ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 1,92,427 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ, ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

2018 ರಲ್ಲಿ "ಡಿಪಿಐಐಟಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳಿಂದ" 93,527 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ 1,42,646 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 2020 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 1,69,724 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 1,92,427 ಉದ್ಯೋಗಗಳು DPIIT-ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್‌ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. 2018 ರಿಂದ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 5,98,324 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್‌ಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, 2018 ರಿಂದ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು 17,019 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು 1,14,533 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ (ಜಿಡಿಪಿ) ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ನೀಡಿದ ವರ್ಷವಾರು ಕೊಡುಗೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಕಲನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು/UTಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳು (ಎಐಎಫ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಿಧಿ (ಎಫ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್) ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಡ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ (ಎಸ್‌ಐಎಸ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್) ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

"ಎಫ್ಎಫ್ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪಸ್ ರೂ. 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SIDBI) ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಡಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. FFS ಯೋಜನೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ SEBI-ನೋಂದಾಯಿತ ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳನ್ನು (AIFs) ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಯೋಜಿತ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಡ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ (ಎಸ್‌ಐಎಸ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2021-22 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 945 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುಮೋದಿತ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

Indian start-ups recognized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) have created 1,92,427 jobs in 2021 so far, the highest in four years, the Union government informed the parliament on December 15.