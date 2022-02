Valentine's Day 2022 Wishes: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳು

Valentines Day

ಕೊನೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಗುಲಾಬಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು, ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್‌ಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು, ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಚುಂಬನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಅದೆಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುವವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ, ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂಬಲಿಸುವ ದಿನ. ಇದು ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಲು, ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಿರಲು, ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲ ಸಂದೇಶಗಳು.

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ 2022: ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು

*ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ, ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.

*ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ!

*ನಾನು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಮದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿತು.

*ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಗಿಸಿದಷ್ಟು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆ ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುವೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

*ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಆಚರಿಸುವಾಸೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

*ನೀವು ಮತ್ತು ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

*ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನಿನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

*ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ನೆನಪಿಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ.

*ನೀನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

* ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಸ್ವ. ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ 2022 ಸಂದೇಶಗಳು

*ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಡೆಯನಿಗೆ/ಒಡತಿಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

*ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ. ನೀವು ಹರಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವಾಗಿಸಲಿ.

*ನಿನ್ನ ಕೈ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದಾಗ ಜಗತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.

*ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

*ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯ, ನನ್ನ ಸಂತೋಷ.

*ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಿದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

*ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡಿತವೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ.

*ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಬಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ! ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!

*ನಾನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

*ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.

*ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಸುತ್ತಲೂ ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ.

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ 2022 ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

*"ಒಂದು ಹೂವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಅರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" - ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್

*"ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು" - ಡೇವಿಡ್ ವಿಸ್ಕಾಟ್

*"ಪ್ರೀತಿಯು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಜಿಗಿಯುತ್ತದೆ, ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಜಿಗಿಯುತ್ತದೆ, ಭರವಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತದೆ'' ಮಾಯಾ ಏಂಜೆಲೋ

*"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು" - ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಡ್

*"ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ" - ರೂಮಿ

*"ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ" - ಮಿಗ್ನಾನ್ ಮೆಕ್ಲಾಲಿನ್

*"ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ಯಾವುದುನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆಗದು" - ಲೆನ್ನಿ ಬ್ರೂಸ್

*"ಪ್ರೀತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯು ಸವಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. " - ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಪಿ. ಜೋನ್ಸ್

*"ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ" - ಜಾನ್ ಬುಲ್ವರ್

*"ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯೆಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಬೆಂಕಿಯು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ" - ಅಬರ್ಝಾನಿ

Happy Valentine's day 2022 Wishes in Kannada: Here are some of the best and heartfelt Valentine's day wishes, messages, quotes, images, greetings, and pictures that you can share with your loved ones. Take a look.